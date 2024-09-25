В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус с пассажирами

Newsweek: полиция в США окружила автобус, в котором могут быть заложники

В Лос-Анджелесе сотрудники полиции окружили пассажирский автобус, предположительно, захваченный неизвестными. Об этом сообщило издание Newsweek .

«Автобус в Лос-Анджелесе окружен правоохранителями из полицейского управления <…> на фоне сообщений об инциденте ранним утром в среду», — указали в публикации.

В материале отметили, что в автобусе могут находиться захваченные пассажиры. Вокруг транспортного средства собрались вооруженные бойцы спецназа.

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