В Лос-Анджелесе сотрудники полиции окружили пассажирский автобус, предположительно, захваченный неизвестными. Об этом сообщило издание Newsweek.
«Автобус в Лос-Анджелесе окружен правоохранителями из полицейского управления <…> на фоне сообщений об инциденте ранним утром в среду», — указали в публикации.
В материале отметили, что в автобусе могут находиться захваченные пассажиры. Вокруг транспортного средства собрались вооруженные бойцы спецназа.
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В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус с пассажирами
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