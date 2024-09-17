Краснодарец открыл стрельбу в ответ на просьбу не материться

На одной из улиц Краснодара местный житель открыл стрельбу в ответ на просьбу не материться в общественном месте. Полиция начала доследственную проверку, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
По информации правоохранителей, в понедельник вечером на пешеходном переходе улицы имени Байбакова возник конфликт. Мужчина сделал замечание другому пешеходу из-за мата в общественном месте. В ходе конфликта 41-летний краснодарец вытащил травматический пистолет и не менее двух раз выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего с ранениями грудной клетки госпитализировали.
В полиции сообщили, что по факту конфликта со стрельбой проводится проверка. Действиям агрессивного пешехода дадут правовую оценку.
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве 14 сентября. На улице сцепились не меньше девяти мужчин. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, другие пошли друг на друга врукопашную.
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