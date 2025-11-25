В Лос-Анджелесе 22-летнюю певицу Delarosa застрелили на парковке

Певицу Марию де ла Росу, выступающую под псевдонимом Delarosa, застрелили в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в пресс-службе городского полицейского департамента.

К припаркованной машине 22-летней артистки, в которой она сидела с двумя спутниками, подошли неизвестные и открыли огонь. Все трое получили тяжелые ранения, де ла Роса позже скончалась в больнице.

Из-за чего произошло нападение, пока неизвестно. Злоумышленников разыскивают.

Последнюю песню певица выпустила в августе.

В сентябре бывший член одной из американских банд сообщил, что рэпера Тупака Шакура, убитого в 1996 году в Лас-Вегасе, заказал его коллега Шон Комбс, также известный как Пи Дидди.