В Лондоне задержали пропалестинского активиста, забравшегося на Биг-Бен

В лондонском районе Вестминстер задержали активиста, выступающего в поддержку Палестины. Он забрался на башню Елизаветы, расположенную на территории Вестминстерского дворца, более известную как Биг-Бен.

«Сейчас мужчина задержан. Инцидент затянулся из-за специфики местонахождения мужчины и необходимости обеспечения безопасности наших офицеров, отдельных лиц и широкой общественности», — сообщила полиция в соцсети Х.

Босой мужчина забрался на башню 8 марта около 07:24 (10:24 по московскому времени) и вел прямую трансляцию в социальной сети, писала газета The Daily Mail. Он отказывался спускаться, выкрикивая: «Свободу Палестине».

В связи с чрезвычайным происшествием Вестминстерский мост, который пересекает реку Темзу рядом с башней, пришлось перекрыть. Аварийно-спасательные службы оцепили район.

Спасатели вели с активистом долгие переговоры, используя подъемник. Около полуночи по местному времени (03:00 по московскому времени) мужчину удалось убедить спуститься.

Ранее пропалестинские активисты испортили поле для гольфа, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, в Шотландии. Участники движения Palestine Action проникли на территорию гольф-клуба и оставили на газоне надпись «Газа не продается». Кроме того, они разрисовали здание клуба и нанесли ущерб газонам, включая те, которые были предназначены для проведения открытого чемпионата по гольфу.