Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х опубликовал шутливый пост, в котором заявил, что ждет обвинений в адрес России из-за пожара в аэропорту Лондона.

В Хитроу произошел пожар на подстанции, в аэропорту отключили свет. Воздушную гавань закрыли на весь день.

«Жду с нетерпением, когда Россию обвинят в пожаре в Хитроу. Чего ты ждешь, Стармер?» — написал Медведев.

Как отметили в Telegram-канале RT, через несколько часов после ЧП британские СМИ увидели «вероятную причастность» российского президента Владимира Путина.

Пожар на подстанции произошел примерно в 2,5 километра от аэропорта Хитроу. Около 150 человек эвакуировали, а вокруг выставили 200-метровое оцепление. По меньшей мере 120 рейсам пришлось изменить маршрут.