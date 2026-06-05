В Литве заявили о возможной отставке главы МИД Будриса после его слов о Калининграде

Lrytas: главу МИД Литвы Будриса могут снять с поста за заявления о Калининграде

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис может лишиться поста из-за своих высказываний о Калининграде и Белоруссии. Об этом сообщил портал Lrytas со ссылкой на депутатов сейма.

«Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных», — заявил журналистам лидер партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас.

В последнее время Будриса подвергают острой критике из-за его жестких высказываний об атаке на Калининград и позиции по Белоруссии. Еще в мае Будрис предложил НАТО продемонстрировать России, что альянс способен преодолеть «их маленькую крепость» в Калининграде, и что для этого есть все средства. Какие именно средства — не объяснил.

Потом Будрис попытался оправдать свой призыв необходимостью продемонстрировать решительный настрой. Он отметил, что Прибалтике необходимо «опровергнуть мифы» о неспособности защищаться.