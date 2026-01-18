Прямой конфликт между НАТО и Россией возможен. Он произойдет в случае блокады Калининграда, сообщил бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ» .

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской области», — сказал он.

Дипломат принципиально отказался называть регион Калининградской областью. Юргелявичус не признал ее частью России вопреки Потсдамскому соглашению.

Калининградская область на юге граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. Ранее польская комиссия по стандартизации географических наименований не признала российское название Калининграда и рекомендовала употреблять «Крулевец», а бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель забыл об общей границе с самым западным регионом России.