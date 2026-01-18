В Литве признали виды НАТО на Калининград
Дипломат Юргелявичус: блокада Калининграда приведет к конфронтации НАТО с РФ
Прямой конфликт между НАТО и Россией возможен. Он произойдет в случае блокады Калининграда, сообщил бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».
«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской области», — сказал он.
Дипломат принципиально отказался называть регион Калининградской областью. Юргелявичус не признал ее частью России вопреки Потсдамскому соглашению.
Калининградская область на юге граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. Ранее польская комиссия по стандартизации географических наименований не признала российское название Калининграда и рекомендовала употреблять «Крулевец», а бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель забыл об общей границе с самым западным регионом России.