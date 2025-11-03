В Литве оценили потери от закрытия границы с Белоруссией

Грузоперевозчики Литвы из-за закрытия автодорожной границы с Белоруссией могут потерять около одного миллиарда евро годового дохода. Об этом LRT сообщил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов.

«Ситуация близка к катастрофе. Если в ближайшее время границу не откроют, согласно нашим подсчетам, потери составят до одного миллиарда евро в год», — сказал он.

По мнению Тарасова, конфликтная ситуация со взаимными ограничениями может привести к тому, что литовских перевозчиков вытеснят с рынка перевозки грузов в восточном направлении.

Кроме того, как отметил вице-президент, если границу не откроют в ближайшее время, то соседние страны перехватят грузы: у них уже есть более выгодные условия.

Литва 27 октября сообщила о прекращении работы двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Данное решение объяснили тем, что на территорию страны якобы незаконно проникают метеозонды, перевозящие сигареты из соседней республики.