Мэр Риги Вилнис Кирсис наградил преподавателя гимназии Андрейса Васильевса за издевательства над русскими школьниками. Пост с благодарностями учителю он опубликовал в соцсети X.

«Спасибо учителю <…> за сильную нравственную позицию, которую он передает и учит своих учеников!» — написал Кирсис.

Сотрудник бывшей русской гимназии 24 февраля заставил школьников вставать под гимн Украины, принуждая их «показать свое истинное лицо».

Подростки сняли действия учителя на камеру и пожаловались на него родителям. Видео опубликовали в местных пабликах, чтобы руководство школы и города обратило внимание на предвзятое отношение Васильевса к русским детям. Общественники выступили за увольнение педагога с нацистскими замашками, однако их просьбу проигнорировали.

На Украине вновь призвали запретить русский язык в школах. Законопроект о полном отказе, в том числе для общения на переменах, внесли на рассмотрение в Верховную раду.