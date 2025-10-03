В Литве министр культуры уйдет в отставку из-за вопроса о Крыме

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, назначенный на должность неделю назад, подал в отставку после того, как отказался прямо ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщило Delfi .

По данным портала, Адомавичюс заявил, что уходит с поста «ради семьи и с учетом позиции общества», отметив, что не хочет создавать угрозу для стабильности правительства.

Во время интервью 3 октября у чиновника спросили, частью какой страны он считает Крым. Министр назвал этот вопрос провокационным и предложил его не затрагивать. На уточняющий вопрос журналистки он вновь уклонился от ответа, добавив, что не хотел бы «играть в игры».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для достижения прочного мира на Украине нужно признать новые территориальные реалии и оформить их на международном уровне.