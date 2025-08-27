В Эстонии раскопали братскую могилу советских солдат

В городе Кохтла-Ярве в Эстонии местные власти раскопали братское захоронение советских солдат. Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале .

По его словам, работы велись варварским методом с помощью экскаватора.

«Ковш экскаватора вгрызается в землю, где находится именно братская могила, и выкапывает оттуда все содержимое», — рассказал Стефанов.

Журналист выразил надежду, что перед этим останки военных эксгумировали и убрали в черные пакеты, которые он заметил на расстоянии от захоронения.

