В лесных пожарах в Испании погибли не менее 12 человек
Не менее 12 человек погибли в результате крупного лесного пожара в испанской провинции Альмерия. Еще 23 человека числятся пропавшими без вести, написала газета The Guardian.
По данным властей Андалусии, пожар вспыхнул на фоне второй за лето волны аномальной жары. Большинство погибших пытались самостоятельно покинуть опасную зону, несмотря на рекомендации спасателей. Тела четырех человек обнаружили в автомобиле. Предположительно, большинство жертв — иностранцы, их личности устанавливают.
Пострадали восемь человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Из опасных районов эвакуировали около 800 жителей, 200 из них разместили во временных пунктах. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи. В тушении участвуют 150 пожарных и более 220 военнослужащих. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее масштабные лесные пожары также охватили Грецию, Португалию и Францию.