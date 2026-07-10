В лесных пожарах в Испании погибли не менее 12 человек

Не менее 12 человек погибли в результате крупного лесного пожара в испанской провинции Альмерия. Еще 23 человека числятся пропавшими без вести, написала газета The Guardian .

По данным властей Андалусии, пожар вспыхнул на фоне второй за лето волны аномальной жары. Большинство погибших пытались самостоятельно покинуть опасную зону, несмотря на рекомендации спасателей. Тела четырех человек обнаружили в автомобиле. Предположительно, большинство жертв — иностранцы, их личности устанавливают.

Пострадали восемь человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Из опасных районов эвакуировали около 800 жителей, 200 из них разместили во временных пунктах. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи. В тушении участвуют 150 пожарных и более 220 военнослужащих. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее масштабные лесные пожары также охватили Грецию, Португалию и Францию.