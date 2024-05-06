В Латвии ж/д компания попросила снять запрет на покупку запчастей в России | 360°

Мир 06 мая 2024, 02:22 В Латвии ж/д компания попросила снять запрет на покупку запчастей в России Tvnet: латвийской ж/д компании придется убрать часть вагонов без запчастей из РФ Freepik

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Единственная компания в Латвии, занимающаяся перевозками пассажиров по ширококолейной железной дороге, AS Pasažieru vilciens (PV) попросила Евросоюз не запрещать ей закупку запчастей для составов в России и Белоруссии. Об этом сообщил новостной портал Tvnet.

«Если не будет разумного исключения, PV сможет эксплуатировать подвижные составы только до тех пор, пока в распоряжении компании существует запас запчастей, что в ряде случаев будет израсходовано уже весной этого года», — говорится в письме к парламентариям.

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В компании отметили, что большинство вагонов были произведены еще во времена Советского Союза. Если не будет необходимых запчастей, то им придется сократить количество подвижных составов.

Последнее отразится на непрерывности предоставления услуг на железнодорожных маршрутах в регионе, подчеркнули в PV.

В компании также добавили, что пытаются найти альтернативные решения, но многие запчасти все же не смогут заменить на произведенные в ЕС аналоги из-за несоответствия последних проектам старых поездов.

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