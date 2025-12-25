В посольстве РФ в Латвии заявили, что страна продолжает политику ограничения на въезд в страну россиян

Посольство России в Латвии прокомментировало решение Министерства иностранных дел страны внести 14 российских бобслеистов в перечень «нежелательных персон». Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Дипломаты отметили, что эта мера согласуется с общей тенденцией ужесточения визовой политики по отношению к российским гражданам. Они указали на продолжение стратегии существенного ограничения на въезд в Латвию граждан России.

Глава МИД европейской страны Байба Браже заявила, что принятие решения связано с подготовкой к этапу Кубка мира по санному спорту. Примечательно, что ранее Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских атлетов к состязаниям.