В Латвии захотели укрепить обороноспособность с помощью болот

В Латвии рассчитывают укрепить обороноспособность государства путем восстановления болот на восточной границе. Об этом сообщило Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что болотные экосистемы смогут служить естественными барьерами и будут способствовать сооружению Балтийской линии обороны.

«Национальные вооруженные силы поддерживают ревитализацию исторических мест добычи торфа на восточной границе Латвии», — указали в латвийском Минобороны.

Ранее стало известно, что Литва также задумалась над восстановлением осушенных болот на границе с Белоруссией. С их помощью государство хочет создать непреодолимые природные препятствия для военной техники.