В Латвии почтили память узников нацистских концлагерей

В Саласпилсе в Международный день памяти узников концлагерей прошла церемония возложения цветов к мемориалу. Об этом сообщили «Известия» .

Участники акции также зажгли лампады у памятника «Жертвам концлагеря».

«Сегодня такой день важный. Сегодня нельзя не быть здесь», — сказала бывшая узница Саласпилса Зинаида Портнова.

Бывший депутат Европарламента Альфред Рубикс во время церемонии вспомнил годы Великой Отечественной войны. По его словам, из Риги к месту нынешнего мемориала гнали множество людей, в том числе женщин и детей.

«По снегу, под охраной войск. Еды не было. Детки погибали от всего, а у них брали кровь, <…> и якобы эту кровь переливали раненым немцам, фашистам», — добавил Рубикс.

Памятный митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей сегодня прошел и в Подмосковье. В Ленинском городском округе на Аллее Славы собрались бывшие узники, ветераны, депутаты, активисты и жители. Они почтили память жертв нацистских преступлений.