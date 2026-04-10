Митинг ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей прошел в Видном

В памятном мероприятии приняли участие бывшие узники фашистских концлагерей, представители администрации муниципалитета, Ассоциация ветеранов специальной военной операции, депутаты, представители Видновского благочиния, ветераны, сотрудники силовых структур, активисты «Молодой Гвардии», «Волонтеры Подмосковья» и жители округа.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память миллионов людей, ставших жертвами одного из самых страшных преступлений против человечности — фашистских концлагерей. Международный день освобождения узников — это день скорби, памяти и благодарности. С каждым годом все дальше от нас уходят события той страшной войны, но мы никогда не забудем, какой ценой была достигнута Победа», — обратился к присутствующим заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. К памятнику воинам-интернационалистам возложили цветы.

«Сегодня, как и тогда, мы видим, что борьба за правду, свободу и справедливость продолжается. Наши военнослужащие участвуют в специальной военной операции, защищая интересы России, жителей Донбасса, мирных граждан, историческую правду и наше общее будущее. Связь поколений не прерывается. Память о прошлом помогает нам быть сильнее сегодня. Мы обязаны сохранить ее, передать молодому поколению не только исторические знания, но и уважение к тем, кто сражался — тогда и сейчас — за мир, свободу и достоинство», — добавил Эдуард Арадушкин.