В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев

Власти Латвии пересмотрят программу государственной поддержки украинских беженцев на ближайшие годы. Об этом сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM .

Радио уточнило, что ежемесячно в Латвию прибывают от 500 до 600 украинцев. Ожидаемое сокращение связано с приоритетами госбюджета, расходами на оборону и пересмотром мер государственной поддержки.

Представитель Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлия отметила, что некоторые льготы для беженцев могут отменить.

«Уже сейчас ясно, что льготы для беженцев отменятся. Сейчас в сейме пока идут дискуссии. Реальную картину того, как именно изменятся пособия для беженцев, мы увидим в конце года», — добавила она.

Ранее баварский премьер Маркус Зедер призвал оставить украинских беженцев без пособий по безработице. Он обратил внимание на увеличившийся приток украинцев в страну.