В Латвии министра вывела из себя поездка с говорившим на русском таксистом

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на таксиста, говорившим с ней на русском языке во время поездки по Риге. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Глава латвийского МИД поняла, что подвозивший ее в Риге таксист знает только русский язык. Она обратилась к агрегатору Bolt за объяснениями. Руководство компании извинилось перед Браже, отметив, что водитель был беженцем с Украины и еще не успел выучить латышский язык.

После конфуза с украинским водителем министр написала в соцсети X, что «русский не должен быть единственным языком общения».

На Украине спортсменку Анастасию Опря могут лишить лицензии на участие в международных соревнованиях. Такие меры примут из-за того, что ее мать вела социальные сети на русском языке. В итоге шестилетняя девочка подверглась травле со стороны подписчиков.