Сроки открытия трассы Rail Baltica для «защиты от России» сдвинусь из-за инфляции
Bloomberg: сроки открытия Rail Baltica перенесли на 2030 год
Срок открытия железнодорожной трассы Rail Baltica, которую строят «для защиты Прибалтики от России», сдвинулся на 2030 год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Сроки запущенного еще в 2010 году проекта перенесли из-за инфляции — ее темпы в странах Балтии превысили 20%. По информации издания, прогнозируемые расходы резко возросли с 5,8 миллиарда евро до 15,3 миллиарда. Большую часть трат не удалось покрыть ассигнованиями, и к октябрю дефицит бюджета на возведение железнодорожного полотна достиг 10 миллиардов евро.
Аналитики сомневаются в том, что даже при увеличении финансирования строителям удастся реализовать все запланированные участки железной дороги, добавило агентство.
Ранее газета The Telegraph предположила, что в случае прямого конфликта НАТО с Россией Rail Baltica поможет альянсу перебросить войска. Железная дорога будет связывать столицы стран Балтии с Варшавой. Гендиректор Rail Baltica Estonia Анвар Салометс не исключил, что само существование трассы станет сдерживающим фактором.