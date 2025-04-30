В квартире у бывшего президента Южной Кореи начались обыски из-за связи с шаманом

Сотрудники южнокорейской прокуратуры обыскивают квартиру бывшего президента страны Юн Сок Еля и его супруги Ким Гон Хи в жилом комплексе на юге Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Обыск начали из-за подозрений в связи с шаманом Чон Сон Бэ, вокруг которого недавно случился скандал. По данным следователей, он принял бриллиантовое ожерелье и дорогостоящую сумку от представителя Церкви объединения в 2022 году после выборов президента.

Подарки предназначались бывшей первой леди. Полицейские пытаются найти доказательство, что вещи передали шаману и Ким Гон Хи.

Ранее Юн Сок Еля отправили в изолятор после обвинений в мятеже. Экс-президент пытался ввести военное положение, но парламент выступил против. В итоге бывшему главе государства выдвинули импичмент.

Юн Сок Ель провел в изоляторе 52 дня. После освобождения поприветствовал собравшихся сторонников, сел в автомобиль службы охраны и уехал.