Президент Южной Кореи Юн Сок Ель покинул следственный изолятор

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель, освобожденный по решению суда об отмене его содержания под стражей, покинул изолятор и поприветствовал собравшихся сторонников. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«Президент Юн вышел из главных ворот следственного изолятора, поприветствовал своих сторонников», — написали авторы статьи.

Глава государства поблагодарил судей за их «смелость и решительность» в корректировке «незаконных действий». Затем он сел в автомобиль службы охраны и отправился, предположительно, в свою резиденцию.

Всего Юн Сок Ель провел в изоляторе 52 дня. Президента отправили в центр временного содержания 15 января после обвинений в мятеже. Глава государства пытался ввести военное положение, однако парламент выступил против, а президенту выдвинули импичмент. Суд два раза выдавал ордер на арест Юн Сок Еля — в декабре и январе.