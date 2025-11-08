Платил 26 лет за квартиру ради справедливости. В Японии вдовец помог поймать убийцу жены

В Японии вдовец в течение 26 лет арендовал квартиру, где убили его жену, желая добиться справедливости и поймать преступника. Об этом сообщило издание The Asahi Shimbun .

«Сатору Такаба сохранил место преступления, потратив около 22 миллионов иен (более 12 миллионов рублей) за 26 лет на аренду квартиры, в которой в ноябре 1999 года была зарезана его жена Намико», — говорится в материале.

Это позволило сохранить вещественные доказательства, оставленные на месте преступления. Кроме того, Такаба добивался от японского правительства пересмотра закона об отмене срока давности для особо тяжких преступлений. В результате в 2010 году его положения пересмотрели.

Полиция префектуры Айти возобновила расследование убийства, а 31 октября задержала подозреваемую. Выяснилось, что супругу Такабы убила ее одноклассница Кумико Ясуфуку, которой на момент ареста исполнилось 69 лет. Ее ДНК совпало с ДНК крови, обнаруженной в квартире.

Японские полицейские высоко оценили роль вдовца в раскрытии этого преступления. Убийцу поймали благодаря тому, что он столько арендовал квартиру для возможного будущего расследования.

Ранее в Китае расстреляли актера Чжана Ияна, признанного виновным в убийстве своей 16-летней возлюбленной.