США должны выплатить Ирану примерно один триллион долларов за ограничения, которые тормозили развитие этой страны в течение 25 лет. Об этом заявил замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по правовым вопросам Сахраб-Али Шамхани, его процитировало агентство ISNA .

«США должны компенсировать Ирану один триллион долларов за то, что на протяжении 25 лет из-за санкций не позволяли исламской республике развиваться», — заявил эксперт.

Ранее политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе заявил, что американская сторона практически потеряла свое влияние на Ближнем востоке. США рассматривают Израиль как свой форпост и плацдарм. Так американское правительство перенаправляет силы мусульманского мира с себя на «израильскую агрессию».

Однако Белый дом просчитался, потому что возможности Ирана в разы превосходят израильские. В противостоянии с ним США уже истощили свои ресурсы.