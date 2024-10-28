Политолог Гамбашидзе заявил, что США истощают свои силы в борьбе с Ираном

Если рассуждать стратегически, то США уже практически потеряли свое влияние и позиции на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с Life выразил политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе.

По его словам, США воспринимают Израиль в качестве своего форпоста и плацдарма на Ближнем Востоке. Такими образом американские власти перенаправляют силы мусульманского мира с себя на «израильскую агрессию».

Однако США просчитались, потому что зона влияние Ирана, его возможности и население в разы превосходят израильскую. И в противостоянии с ним американские власти уже истощили свои ресурсы, потому что направляют на эту борьбу гораздо больше денег и оружия, чем могут себе позволить.