16 мая 2024, 07:30
В Крыму раскрыли истинную цель внешней политики США по Украине
Постпред Крыма Мурадов: уничтожение украинцев стало целью внешней политики США
Уничтожение украинского народа стало целью внешней политики Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» постпред Крыма при президенте России — вице-премьер правительства полуострова, профессор МГИМО Георгий Мурадов.
По его мнению, визит американского госсекретаря Блинкена в Киев показал истинные цели США.
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«Целью американской политики в отношении Украины является не только нанесение максимального ущерба России, но и уничтожение украинцев как одной из ветвей русского народа», — подчеркнул он.
Политик заверил, что рано или поздно украинцы вернутся в «русскую цивилизационную семью». Этот факт пугает европейских чиновников, потому что тогда процесс становления полицентричного миропорядка и окончание доминирования Запада будет необратимым, резюмировал Мурадов.
Недавно американский госсекретарь посетил Киев. Как сообщило агентство Reuters, своим визитом Блинкен пытается послать сигнал уверенности украинцам, которые переживают очень трудные времена.
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