В Крыму призвали Запад не затягивать с признанием полуострова российским

Константинов: Западу нельзя затягивать с признанием Крыма российским

Фото: РИА «Новости»

Западу не следует затягивать с признанием Крыма российским. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Западным странам нужно признать российский статус Крыма, а не затягивать с этим вопросом. Это станет реальным сигналом их желания прекратить конфликт и достичь мира на Украине», — сказал он.

По словам Константинова, для России признание Крыма станет гарантией безопасности.

Крым вошел в состав страны в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. На полуострове провели референдум, результаты которого показали, что большинство избирателей — 96,77% в Крыму и 95,6% в Севастополе — выступили за воссоединение с Россией.

При этом Украина продолжает рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, а западные страны в основном поддерживают ее позицию.

Ранее финский президент Александер Стубб заявил, что Украина может согласиться пойти на территориальные уступки. При этом он отметил, что Финляндия никогда не признает Крым российским.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте