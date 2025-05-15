Западу не следует затягивать с признанием Крыма российским. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Западным странам нужно признать российский статус Крыма, а не затягивать с этим вопросом. Это станет реальным сигналом их желания прекратить конфликт и достичь мира на Украине», — сказал он.

По словам Константинова, для России признание Крыма станет гарантией безопасности.

Крым вошел в состав страны в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. На полуострове провели референдум, результаты которого показали, что большинство избирателей — 96,77% в Крыму и 95,6% в Севастополе — выступили за воссоединение с Россией.

При этом Украина продолжает рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, а западные страны в основном поддерживают ее позицию.

Ранее финский президент Александер Стубб заявил, что Украина может согласиться пойти на территориальные уступки. При этом он отметил, что Финляндия никогда не признает Крым российским.