В крупнейшем торговом центре Праги начали эвакуацию из-за сообщения о бомбе

Неизвестный мужчина сообщил о бомбе в крупнейшем торговом центре Праги — Palladium. Об этом сообщил представитель чешской полиции Ян Рубанский.

«Сейчас идет эвакуация покупателей и персонала торгового дома, ожидается прибытие полицейских саперов», — добавил он.

Торговый центр, расположенный в историческом районе чешской столицы, работает с 2007 года. В нем 170 магазинов и 30 ресторанов.

В январе анонимный звонок с сообщением о минировании поступил в Эрмитаж. Посетителей и сотрудников вывели на улицу. Служба безопасности музея и Росгвардия проверили помещения, однако ничего не нашли, и уже вскоре музей возобновил работу в прежнем режиме, а посетителям с билетами разрешили вернуться в любой другой день.