В Кремле заявили об отсутствии контактов с представителями США в последние дни

Песков: Кремль в последние дни не имел контактов с представителями США

В последние дни Кремль не имел контактов с американскими представителями, по линии дипломатических ведомств идет техническое взаимодействие. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, в последние дни контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты технические осуществляются», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявил, что готов встретиться на полях саммита АСЕАН с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел КНР Ван И.

Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что обсуждения с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже не закрепили документами. Также глава государства усомнился в возможности повлиять на позицию Трампа в урегулировании конфликта на Украине.