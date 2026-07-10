В Кремле заявили об открытости к мирным переговорам по Украине

Песков: Россия остается открытой для достижения своих целей путем переговоров

Россия открыта для мирных политико-дипломатических переговоров по Украине. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия продолжает оставаться открытой для достижения целей путем переговоров, президент Путин сохраняет открытость», — заявил он.

Песков добавил, что мирное урегулирование на данный момент невозможно из-за нежелания Украины, поэтому Россия продолжает специальную операцию.

Пресс-секретарь президента России добавил, что новый разговор Путина и президента США Дональда Трампа согласуют и проведут, когда это будет необходимо.

«Мы продолжаем СВО, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, продолжаем создавать буферную зону», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал ошибочным суждение Белого дома, что эскалация конфликта поможет выйти на мирный трек урегулирования.