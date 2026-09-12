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    В Кремле заявили об интересе бизнеса к возобновлению сотрудничества России и США

    Песков: бизнес заинтересован в возобновлении сотрудничества России и США

    Фото: РИА «Новости»

    Россия видит большую заинтересованность бизнеса в возобновлении сотрудничества с США. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, есть определенное понимание, что в случае возобновления торгово-экономического сотрудничества выгоду получат обе стороны.

    «По крайней мере, на уровне компаний видим заинтересованность», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

    Песков уточнил, что пока нет механизмов сотрудничества и реализованных совместных проектов.

    «Логика говорит, что нужно скорее возобновлять инвестиционное, торгово-экономическое сотрудничество. Но мы слышали заявление и господина Бессента, что сначала урегулирование, потом сотрудничество. Посмотрим, как будет развиваться», — заключил он.

    Ранее посольство России призвало США работать вместе в нынешней геополитической обстановке.