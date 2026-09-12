В Кремле заявили об интересе бизнеса к возобновлению сотрудничества России и США
Песков: бизнес заинтересован в возобновлении сотрудничества России и США
Россия видит большую заинтересованность бизнеса в возобновлении сотрудничества с США. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, есть определенное понимание, что в случае возобновления торгово-экономического сотрудничества выгоду получат обе стороны.
«По крайней мере, на уровне компаний видим заинтересованность», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Песков уточнил, что пока нет механизмов сотрудничества и реализованных совместных проектов.
«Логика говорит, что нужно скорее возобновлять инвестиционное, торгово-экономическое сотрудничество. Но мы слышали заявление и господина Бессента, что сначала урегулирование, потом сотрудничество. Посмотрим, как будет развиваться», — заключил он.
Ранее посольство России призвало США работать вместе в нынешней геополитической обстановке.