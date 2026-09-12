В Кремле заявили об интересе бизнеса к возобновлению сотрудничества России и США

Россия видит большую заинтересованность бизнеса в возобновлении сотрудничества с США. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, есть определенное понимание, что в случае возобновления торгово-экономического сотрудничества выгоду получат обе стороны.

«По крайней мере, на уровне компаний видим заинтересованность», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков уточнил, что пока нет механизмов сотрудничества и реализованных совместных проектов.

«Логика говорит, что нужно скорее возобновлять инвестиционное, торгово-экономическое сотрудничество. Но мы слышали заявление и господина Бессента, что сначала урегулирование, потом сотрудничество. Посмотрим, как будет развиваться», — заключил он.

Ранее посольство России призвало США работать вместе в нынешней геополитической обстановке.