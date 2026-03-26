Чернышов назвал замечательными переговоры делегации Госдумы с конгрессменами США

Первые встречи российской парламентской делегации с американскими законодателями в Вашингтоне прошли результативно, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Стороны уже обсудили широкий круг вопросов и получили хорошие результаты. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Прекрасное впечатление, замечательные переговоры… Я благодарю прежде всего конгрессвумен Анну Паулину Луну за открытый, честный, замечательный диалог. Мы обсудили огромное количество вопросов, хорошие, мне кажется, результаты», — сказал Чернышов.

Депутат подчеркнул, что главным итогом он считает начало диалога. Дальнейшее движение в этом направлении останется важным условием для развития отношений.

«Главное — это начало диалога, потому что, как говорит председатель Государственной думы, без диалога не будет никакого развития, а диалог — это основа доверия. Будем двигаться вперед», — добавил он.

Парламентарий также сообщил, что российская сторона пригласила американских коллег на празднование Дня Победы и другие мероприятия.

Сегодня делегация Государственной думы начала переговоры с представителями американского конгресса в Вашингтоне. Посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что в пятницу российские и американские представители продолжат рабочие встречи. По его словам, в планах — переговоры с представителями Совета национальной безопасности и дискуссия с политологами.