В Кремле заявили о готовности обсуждать общий отказ от биологического оружия

Россия готова присоединиться к инициативе президента США Дональда Трампа об отказе от биологического оружия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

«Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать», — подчеркнул Песков.

Однако он отметил, что такую инициативу необходимо будет зафиксировать документально на международном уровне.

Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США хотят возглавить усилия, чтобы добиться запрета биологического оружия. Он отметил, что готов пойти на такой шаг, чтобы предотвратить возможные мировые катастрофы.