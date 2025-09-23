США захотели возглавить усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о биооружии

Соединенные Штаты намерены возглавить усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом президент государства Дональд Трамп заявил во время выступления на 80-й Генассамблее ООН. Трансляцию мероприятия вело агентство Associated Press .

По словам Трампа, на такой шаг США пойдут ради предотвращения возможных катастроф.

«Моя администрация возьмет на себя лидирующую роль в международных усилиях по обеспечению соблюдения Конвенции о биологическом оружии», — сказал американский лидер.

Также он анонсировал предстоящие встречи с другими мировыми лидерами, которые планируется посвятить вопросами создания системы проверок на основе ИИ. Глава США выразил надежду, что ООН сыграет конструктивную роль в реализации этих планов.

Ранее Трамп объявил о конце эры спокойствия и стабильности. По его словам, эта эпоха уступила место величайшим кризисам.