В Кремле заявили о готовности к переходу стран Балтии на европейское электроснабжение
Песков: Россия готова к переходу стран Балтии на европейское электроснабжение
Россия сделала все необходимое для обеспечения работы своей энергосистемы на фоне перехода стран Прибалтики на европейское электрообеспечение. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Эти планы давно были анонсированы. Безусловно, это требовало определенных мер и со стороны наших энергетиков, и со стороны их энергетиков. Мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надежной работы нашей объединенной энергосистемы», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Ранее главы электросистем континентальной Европы подтвердили готовность Эстонии, Литвы и Латвии к отключению от российских энергосетей. Оно состоится 8 февраля 2025 года.
Выход из российской энергосистемы дорого обойдется странам Прибалтики. По прогнозам эстонской компании Elering, поддержание сектора будет стоить около 60 миллионов евро в год. Часть затрат ляжет на потребителей.