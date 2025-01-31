В Кремле заявили о готовности к переходу стран Балтии на европейское электроснабжение

Россия сделала все необходимое для обеспечения работы своей энергосистемы на фоне перехода стран Прибалтики на европейское электрообеспечение. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эти планы давно были анонсированы. Безусловно, это требовало определенных мер и со стороны наших энергетиков, и со стороны их энергетиков. Мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надежной работы нашей объединенной энергосистемы», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее главы электросистем континентальной Европы подтвердили готовность Эстонии, Литвы и Латвии к отключению от российских энергосетей. Оно состоится 8 февраля 2025 года.

Выход из российской энергосистемы дорого обойдется странам Прибалтики. По прогнозам эстонской компании Elering, поддержание сектора будет стоить около 60 миллионов евро в год. Часть затрат ляжет на потребителей.