Стала известна дата отключения Прибалтики от энергосети России

Главы электросистем континентальной Европы подтвердили готовность Эстонии, Литвы и Латвии к отключению от российских энергосетей. Об этом сообщила пресс-служба эстонского энергоконцерна Elering .

Пока прибалтийские государства работают в системе IPS/UPS. Частоту в ней централизованно регулирует российская сторона. Подключение к энергосистеме континентальной Европы позволит всем трем государствам повысить энергетическую безопасность всего региона, пояснили в Elering.

Соединения стран Балтии с системой IPS/UPS прервется 8 февраля, в тот же день пройдет и тестирование нового подключения. На следующий день электроструктуры Прибалтики начнут полноценную работу с континентальной европейской зоной.

Основную часть проекта, около 75 процентов, оплачивает Европейский Союз. На эти цели выделено порядка 1,2 миллиарда евро.

Балтийские страны уведомили Россию и Белоруссию о непродлении энергодоговора БРЭЛЛ в июле 2024 года. Литовский Litgird, латвийский AST и эстонский Elering заявили, что выйдут из договора не позднее февраля 2025 года. Похожее объявление Прибалтика делала и в 2023 году.