В Кремле заявили, что Путин близок к европейским политикам

Президент России Владимир Путин настолько близок к Европе, насколько близка телефонная трубка к нему. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вот эти рассуждения где-то в воздухе, но Путин для них близок настолько, насколько близка телефонная трубка», — объяснил он.

По словам Пескова, Россия рассчитывает, что практичный подход в вопросе переговоров возобладает в Европе.

«Российская сторона будет готова к этому», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о возможности переговоров с европейскими представителями.

Песков напомнил, что не Россия инициировала прекращение диалога с Европой, страна заинтересована в попытках заново выстроить отношения.

«Активное обсуждение этой темы [диалога с Россией], что когда-то как-то придется с русскими говорить — хорошо», — заключил представитель Кремля.

Ранее Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительной кандидатурой для переговоров от ЕС.