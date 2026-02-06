Лавров заявил, что Россия ждет готовности США к диалогу по стратстабильности

Россия выступает за диалог по вопросам стратегической стабильности и будет ждать, пока США проявят готовность к нему. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Он подчеркнул, что российская сторона готова обсудить эту тему с американскими коллегами, когда станет ясно их мнение по ключевым вопросам стратегической стабильности.

«Мы, конечно, предпочитаем диалог и будем ждать, насколько Соединенные Штаты будут готовы к этому же», — добавил он.

Ранее Лавров заявил, что теракт в Москве против первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева свидетельствует, что Украина хочет сорвать переговоры.