Европейские страны ошибаются, убеждая Украину продолжать боевые действия против России. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью Financial Times .

«К сожалению, европейцы направляют все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну. Мы убеждены, что европейцы совершают ошибку с точки зрения собственного будущего», — указал Песков.

Он подчеркнул, что Россия открыта к дипломатическому урегулированию, но добивается успехов на поле боя.

«Динамика на фронте для нас положительная. Мы продвигаемся и становимся ближе к достижению наших целей», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что во время визита представителя Франции позитивных сигналов не прозвучало.

Ранее в Кремле выразили надежду на продолжение переговоров по Украине.