В Кремле рассказали о согласовании телефонных разговоров Путина и Трампа
Песков: телефонные разговоры Путина и Трампа согласовываются оперативно
Телефонные разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оперативно согласовываются при необходимости. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Вы знаете, что Путин и Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться оперативно», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Песков добавил, что американские переговорщики оперативно информируют российскую сторону о деталях переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, если в них присутствовали требующие передачи новации.
«Сейчас посреднический процесс стоит на паузе. Американские переговорщики продолжают контакты по имеющимся каналам», — заключил он.
Ранее представитель Кремля заявил, что Россия ответит взаимностью, когда США захотят восстановить отношения.