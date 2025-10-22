В Кремле рассказали о слухах вокруг саммита Путина и Трампа в Будапеште

Процесс подготовки саммита российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште окружен большим количеством сплетен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

По его словам, сроки мероприятия еще предстоит определить, но до этого необходимо провести тщательную подготовку, требующую времени.

«Понятно, что все это окружено большим количеством пересудов. В большей части они коренным образом не соответствуют действительности», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление главы Соединенных Штатов о том, что он не хочет тратить время впустую.

«Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно и с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», — заключил Песков.