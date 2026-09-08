В Кремле рассказали о расчетах России со странами БРИКС в нацвалютах

Около 90% платежей России в расчетах со странами — членами БРИКС совершается с использованием национальных валют. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«В национальных валютах проводится 90% всех транзакций со странами БРИКС. Это важно», — сказал он.

Переход к более широкому использованию национальных валют во взаимных расчетах остается одним из направлений финансового сотрудничества государств БРИКС. Этот вопрос ранее обсуждали и на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран объединения в Индии.

Саммит БРИКС запланирован в Нью-Дели 12 и 13 сентября. В его рамках президент России Владимир Путин планирует провести двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.