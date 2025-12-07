В Кремле рассказали о работе над предложениями по Украине

Ушаков: работа Москвы и Вашингтона над проектом документа по Украине еще впереди

Работа России и США над конкретными формулировками и предложениями будущего документа по украинскому кризису еще впереди. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил помощник президента Юрий Ушаков, его слова привели в Telegram-канале «Вести» .

«Конкретные формулировки, предложения, сверка с юристами. Путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без специалистов», — отметил Ушаков.

Помощник российского лидера добавил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер посвятили часть свободного времени достижению результата в переговорах с российской стороной.

По словам Ушакова, американские представители божились, что у Трампа другая идеология в сравнении с прошлыми главами Белого дома. Он подчеркивал, что Россию уверяли в железобетонном следовании Трампа обещаниям.