США пообещали России железобетонное соглашение

Ушаков: США побожились, что договоренность Трампа и России станет железобетонной

Представители США на переговорах неоднократно подчеркивали, что президент Дональд Трамп железобетонно сдержит свои обещания. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это железобетонно. Сейчас речь идет о каком-то перемирии, досрочном урегулировании. В этом контексте мы работаем», — сказал он.

Ушаков добавил, что американские дипломаты подчеркивают, что они «разные»

«Что Трамп — другой человек с другой идеологией, что при нем все это не началось бы», — заключил помощник российского лидера.

Ранее Ушаков подтвердил вероятность новой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в скором времени.

Он подчеркивал, что диалог глав государств основан на выработанном в ходе обсуждений в Анкоридже взаимопонимании.