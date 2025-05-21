В Кремле рассказали о работе над меморандумом с Украиной

Песков: работа над меморандумом России и Украины идет динамично

Работа над меморандумом России и Украины идет динамично, ее затягивание никому не интересно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Никто не заинтересован в затягивании процесса. Работают все динамично. Мы будем информировать», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что большая часть работы над меморандумом идет в дискретном режиме.

«Она не должна быть открыта публике по понятным причинам», — отметил он.

Песков заявил, что пока российская сторона не получала от Ватикана конкретных предложений по сотрудничеству в урегулировании конфликта на Украине.

«Перечень условий для прекращения огня стороны подготовят отдельно», — заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков рассказал о красной линии связи между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.