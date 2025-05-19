В Кремле рассказали о «красной линии» связи между Путиным и Трампом

Песков: у России и США для переговоров существует защищенная линия связи

Существует защищенная линия связи, которая позволяет президенту Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу вести переговоры по самым чувствительным вопросам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Защищенная „красная линия“ связи между Россией и США позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам», — сказал он.

Песков объяснил сегодняшний разговор Путина с Трампом рабочим графиком российского президента. Он указал на расчет европейских политиков склонить главу Белого дома к своей позиции.

Телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 19 мая, он длился более двух часов. По словам российского лидера, диалог оказался весьма полезным, он носил содержательный и откровенный характер.

Путин отметил, что теперь Россия и Украина должны договориться о достижении компромиссов, которые устроят всех.