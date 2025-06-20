В Кремле рассказали о красной линии России в кризисе Ирана и Израиля

Песков: красная линия в конфликте Ирана и Израиля должна быть у стран региона

Красная линия в вопросе ирано-израильского кризиса должна быть у сторон конфликта, а не у России. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Красная линия должна прежде всего быть у стран региона, потому что именно этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что всем сторонам необходимо вместе поработать над подходящим для всех решением по вопросу урегулирования конфликта между Ираном и Израилем. При этом он отказался даже обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Накануне Песков отметил, что предложения России по посредничеству на Ближнем Востоке могут принять или отклонить только конфликтующие стороны.