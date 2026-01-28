В Кремле рассказали о прогрессе в урегулировании на Украине

Факт начала переговоров по урегулированию на Украине можно считать прогрессом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«В целом факт, что на экспертном уровне обсуждается набор сложных тем, связанных с урегулированием, можно считать прогрессом», — сказал он.

Песков добавил, что в Кремле положительно оценивают начало трехсторонних прямых контактов с США и Украиной. Однако прогресс зависит от конструктивизма собеседников, тогда как Россия остается открытой для процесса, отметил пресс-секретарь президента.

«Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность о продолжении. Работа будет продолжаться», — заключил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины продолжатся на следующей неделе.