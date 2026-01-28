В Кремле рассказали о прогрессе в урегулировании на Украине
Песков счел прогрессом начало переговоров по украинскому урегулированию
Факт начала переговоров по урегулированию на Украине можно считать прогрессом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«В целом факт, что на экспертном уровне обсуждается набор сложных тем, связанных с урегулированием, можно считать прогрессом», — сказал он.
Песков добавил, что в Кремле положительно оценивают начало трехсторонних прямых контактов с США и Украиной. Однако прогресс зависит от конструктивизма собеседников, тогда как Россия остается открытой для процесса, отметил пресс-секретарь президента.
«Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность о продолжении. Работа будет продолжаться», — заключил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что переговоры России и Украины продолжатся на следующей неделе.