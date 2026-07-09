В Кремле раскрыли отношение Путина к диалогу с Трампом

Песков: Путин открыт к диалогу с Трампом

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин открыт к диалогу», — сказал он.

Песков отметил, что США продолжают поставлять Украине вооружения, но сохраняют попытки способствовать мирному процессу.

«Сквозь призму такого отношения и расцениваем все заявления. Некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов», — добавил пресс-секретарь президента России.

Также представитель Кремля подчеркнул, что страна нацелена на мирный диалог по украинскому вопросу.

«Россия готова к урегулированию мирным путем, но обладает возможностями для продолжения специальной операции», — заключил он.

Ранее Песков сообщил, что Дональд Трамп не звонил Путину после саммита НАТО в Анкаре.