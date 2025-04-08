В Кремле раскрыли детали следующих переговоров России и США

Следующие контакты России и США состоятся по линии Министерства иностранных дел. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет с участием с нашей стороны — по линии Министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИД», — процитировало его РИА «Новости».

Таким образом пресс-секретарь президента ответил, как пройдут переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто на них представит Россию. По словам Пескова, обе стороны стараются сделать все возможное для нормализации двусторонних отношений.

Он также затронул тему архитектуры безопасности в российско-американском диалоге, напомнив о позиции президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Наши эксперты говорили, конечно же, об изменившихся условиях, что в нынешней конфигурации, связанной с архитектурой безопасности, <…> конечно же, абстрагироваться от ядерных потенциалов других стран невозможно. И обсуждать можно только все в комплексе», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Именно для того, чтобы выйти на перспективы возможного начала подобных непростых переговоров, в Москве и Вашингтоне прикладывают усилия для восстановления отношений, которым нанесли ущерб предыдущие администрации США, заключил Песков.